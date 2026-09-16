 
Общество

Избирком Псковской области показал бюллетень для детского голосования

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Совсем скоро юные псковичи смогут принять участие в детском голосовании. Оно будет организовано не некоторых избирательных участках в регионе. Дети, которые придут на настоящие выборы с 18 по 20 сентября с родителями, смогут проголосовать за самых необычных кандидатов, сообщили в Избирательной комиссии Псковской области и представили проект бюллетеня. 

Изображение предоставлено Избирательной комиссией Псковской области

В детском избирательном бюллетене будут присутствовать Клубкохвостик, Обнимусик, Пушо-хвостик, Светлолапочка и Ушастик-слушастик. 

Напомним, 18-20 сентября совершеннолетние жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также состоится три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

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