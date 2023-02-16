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Общество

Заслуженный тренер РСФСР по академической гребле Владимир Рогожин умер на 82 году жизни

16.02.2023 16:10|ПсковКомментариев: 0

Заслуженный тренер РСФСР по академической гребле Владимир Рогожин умер на 82 году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Владимир Рогожин в 1971 году начал тренерскую деятельность в городе Пскове с должности старшего тренера по академической гребле Псковского областного Совета «Динамо», тренера Школы высшего спортивного мастерства, с 2011 года по 2021 году являлся тренером по академической гребле МБУ СШОР «Ника».

За свою тренерскую карьеру подготовил 22 мастеров спорта СССР, 68 кандидатов в мастера спорта СССР.

Владимир Рогожин воспитал бронзового призера Олимпийских Игр 1980 года по академической гребле Марину Студневу, победителя Чемпионата Мира по академической гребле 1981 года Татьяну Швецову, бронзового призера Чемпионата Мира (ФИСА) по академической гребле 1979 года Елену Леонову и многих других выдающихся спортсменов Псковщины.

Отпевание пройдет 18 февраля 2023 года в 11.00 в храме святого Александра Невского.

Источник: Псковская Лента Новостей
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