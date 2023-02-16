Общество

О чем могут говорить красочные сновидения, рассказала психолог

Если человеку часто снятся яркие сны, это может говорить о высоком психоэмоциональном напряжении, а иногда - об имеющихся заболеваниях. Как отметила клинический психолог Геляна Ширикинова, сны - это переработка событий, которые происходят с человеком в течение дня.

По словам эксперта, очень часто эмоциональные подробные сновидения с большим количеством деталей снятся творческим и мечтательным людям, пишет RuNews24.

Однако если человеку снится яркий сон, который заставляет его наяву проявлять некие физические реакции, например, одышку, стоны боли или плач, то в этом случае стоит задуматься. Это означает, что в реальной жизни человек сковывает свои эмоции, не дает им выхода, при этом испытывая сильнейший стресс. И мозг пытается найти иной выход эмоциям.

Иногда снятся повторяющиеся сны о какой-то болезни. Возможно, человеку необходимо обратить внимание на свое здоровье и пройти обследование.

Если сны не снятся совсем, это может быть сигналом к тому, что у человека очень сильно пострадала психика, и ее необходимо реабилитировать с помощью специалиста, добавляет «Газета.ру».