Общество

Евгений Панферов: После спада заболеваемости COVID-19 в областной больнице наблюдается приток кадров

После спада заболеваемости COVID-19 в Псковской областной больнице наблюдается приток кадров. Об этом заявил главврач областной больницы Евгений Панферов в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 16 февраля.

«На период COVID-19 мы наблюдали отток кадров, потому что на период эпидемии больница в полном объеме не оказывала помощь в этом направлении. Конечно же, на тот период текучесть кадров была больше, чем сейчас», - прокомментировал кадровую ситуацию Евгений Панферов.

Он также отметил, что сейчас медицинский персонал имеет тенденцию возвращаться на свои рабочие места в областную больницу, так как медики оценивают уровень заработной платы и возможности самореализации.