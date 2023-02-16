Общество

Свыше 300 вылетов совершила санавиация в Псковской области в 2022 году

Более 300 вылетов совершила санавиация в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщил главврач областной больницы Евгений Панферов в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Также в прошлом году открылась новая вертолетная площадка в Великолукском районе. Вертолет, как добавил Евгений Панферов, используется не только для транспортировки пациентов в областную больницу из районов, но также и для доставки пациентов в федеральные центры: Санкт-Петербург и Москву.

«Вертолет – востребованный вид санитарного транспорта. Безусловно, он быстрый, комфортный. Посадки для вертолетов, их наличие в области, должны развиваться и этот вопрос очень актуален», - прокомментировал главврач областной больницы.