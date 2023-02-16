Общество

Соглашение о побратимстве заключат Псков и Витебск

Соглашение о побратимстве заключат Псков и Витебск. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Ярмарка производителей Витебской области в Пскове, 2 сентября 2022 года.

«Ярмарки производителей Пскова и Витебска, обмены школьников, патриотических и молодежных организаций, творческие встречи художников, музыкантов, фотографов и библиотекарей, спортивные состязания. Вместе с председателем Витебского горисполкома Николаем Орловым запланировали провести в этом году более 25 совместных мероприятий в рамках договора о партнерстве между Псковом и Витебском. В ближайшее время закрепим наше решение соглашением о побратимстве», - отметил Борис Елкин.

Глава города напомнил, что добрососедские отношения Пскова и Витебска длятся более 20 лет. «Будем продолжать укреплять наши духовные и культурные связи, реализовывать социальные и образовательные проекты, сотрудничать в сферах туризма и экономики. Мы братские народы и будем развиваться вместе: обмениваться опытом, учиться друг у друга и всячески поддерживать», - добавил Борис Елкин.