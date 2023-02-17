Общество

В Псковской области пройдет конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление

Областной конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» стартует в Псковской области 6 марта. Он будет проходить в двух конкурсных группах: городские округа и городские поселения, а также сельские поселения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Муниципальный этап продлится с 6 марта по 25 марта. Региональный — с 27 марта по 30 апреля.

В рамках муниципального этапа конкурса осуществляется прием заявок, подготовленных представителями ТОС, а также их оценка. Он проводится муниципальными конкурсными комиссиями. Заявки на участие представляются, начиная с 6 марта, в администрации муниципальных образований (городских, сельских поселений, городских округов), на территории которых создано ТОС.

Заявка на участие в муниципальном этапе должна включать заявление об участии в первом этапе конкурса по форме согласно приложению № 1 к положению о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», а также информацию о деятельности территориального общественного самоуправления по форме согласно приложению № 2 к положению.

Заявки для участия в региональном этапе конкурса представляются муниципальными конкурсными комиссиями в управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, 23. Заявки принимаются с 27 марта по 5 апреля 2023. Время приема заявок — с 09.00 до 18.00.

Заявка на участие во втором этапе конкурса включает заявление об участии, копию муниципального правового акта, которым создана муниципальная конкурсная комиссия и утвержден ее состав, перечень всех участников первого этапа конкурса, итоговый протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии, подписанный председателем муниципальной конкурсной комиссии, заявки участников, претендующих на участие во втором этапе конкурса.

Победителей областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» определит конкурсная комиссия в апреле текущего года.

Формы документов для участия и иная информация о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» (положение о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление») размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по номеру телефона: 8-8112-299-801.

Напомним, в прошлом году региональный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» проводился впервые. Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в Псковской области и социальной активности населения. Кроме того, с 2019 года в Псковской области проводится конкурс проектов ТОСов и ежегодно поддержка общественных инициатив только растет. Так, например, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на поддержку проектов ТОС в 2023 году заложено 50 млн рублей, что на 10 млн рублей больше финансирования прошлого года.