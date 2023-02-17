Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Постоянно или по сезону – будем ли мы снова переводить стрелки часов с зимнего времени на летнее?
- Предложения по новым мерам поддержки многодетных: ранний выход на пенсию и льготные условия гашения ипотеки.
- Сократить детские летние каникулы: зачем и кому это нужно?
- За неделю плюсом миллиард федеральных средств для Псковской области: допсредства пойдут на дороги и туротрасль.
- Вандалы вновь ломают благоустройство: в Острове и Великих Луках устраняют ущерб.
- И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.
Трансляция завершена