Общество

Почти 60 волков уничтожили в Псковской области с начала года

С начала года в Псковской области уничтожили 57 волков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

Фото: pixabay

Отстрел волков продолжается. Пока что популяция этих животных в регионе по-прежнему превышена, отметил Андрей Горкунов.

Напомним, что за весь прошлый год охотники уничтожили больше 300 особей, в этом году цифры прогнозируются схожие, уже активирована добыча двух сотен волков. За каждого положена выплата в 10 тысяч рублей.