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Общество

Подарки настоящим защитникам: что подарить любителю охоты, туризма и рыбалки в Пскове

20.02.2023 15:10|ПсковКомментариев: 1

У настоящих туристов, охотников и рыбаков никогда не бывает лишней экипировки или снаряжения. Даже в преддверии Дня защитника Отечества шутки про носки воспринимаются ими в серьез, ведь это могут быть термоноски, компрессионные носки, а еще они могут идти бонусом к новым трекинговым ботинкам. Кто ж от такого откажется?

 

Фото здесь и далее: ЦДИ 

Магазин специализированного снаряжения «Охотник +» знает толк в подарках для любителей активного отдыха и защитников семьи. Дело в том, что подарки для любимых не бывают дежурными, они, как правило, полезные и функциональные. Даже маленький знак внимания может принести большую пользу! В арсенале охотника, рыбака или туриста есть заветный кармашек для «мелочи», которая может «сделать погоду» в походе и спасти жизнь, когда что-то пошло не по плану. Тогда, доставая чей-то подарок, ты благодаришь автора подарка за то, насколько в тему он оказался.

Про приятные мелочи

Как мы уже сказали, шутки про носки не шутки, если это качественные товары. Термоноски помогут сохранить ноги в тепле. А в дороге запасная пара всегда к месту, особенно после долгого путешествия. Сюда же отнесем гамаши. Для кого-то слово незнакомое, а на деле - гамаши носят поверх обуви, закрывая щиколотки. Так они защищают от попадания грязи, влаги и снега внутрь голенища, а брюки будут заметно чище и суше.

Еще лишними не бывают перчатки или варежки. Модели с усиленными швами прослужат достаточно долго, чтобы согревать руки от ветров и морозов. Кроме того, история с потерей перчатки или варежки – частая среди путешественников и охотников, поэтому этот подарок будет оценен по достоинству. Модели различаются по материалу исполнения, поэтому можно выбрать такую модель, которой у вашего защитника еще нет или на конкретную погоду - потеплее, на весну.

Обратите внимание на поясные ремни и сумки. Их в обиходе тоже меняют не часто, но так приятно получить новый! Покупку ремня, сумки откладывают, так как «старые еще походят». Чем не повод выбрать на роль подарка именно их? И раз уж заговорили о сумках, мимо подсумок-патронташей тоже не проходите. Столько полезных вещей есть в «Охотник +», глаза разбегаются.

Шапки, кепки, балаклавы, баффы… сколько всего, что защитит голову и шею от пронизывающего ветра. Головные уборы под любую задачу находятся на отдельном стенде. Зимние, демисезонные и летние модели можно подобрать со ссылкой на стиль одежды. Стоимость и материал тоже варьируются в зависимости от производителя, поэтому презентабельный подарок найдется без проблем.

 

Говоря о функциональных и полезных мелочах, нельзя обойти стороной термосы, термокружки, ланч-сумки. Защитнику и охотнику нужно вкусно, сытно перекусить в дороге, поэтому предметы хранения пищи актуальны без исключений. Термосы для напитков или еды, замечательный вариант, чтобы порадовать любимого мужчину. Для знатоков важны вес и объем выбранной модели. Чем крупнее и тяжелее термос, тем больше места он займет в рюкзаке или сумке. Для любителей делать короткие выходы на природу универсальным выбором становятся термосы объемом до литра. Термокружки, к слову, могут быть еще и емкостью для приготовления пищи – например, из походных наборов или обедов быстрого приготовления.

Если у вашего охотника уже все это есть, то остается проверить наличие у него ковриков и складных стульев. Коврики за годы службы изнашиваются быстро, а еще они принимают на себя все неровности и влажности, на которых устраивается привал. Поэтому свеженький, девственно чистый коврик – как носки, который обязательно дождется своего часа.

 

Если задуматься, то у охотников, туристов и рыбаков достаточно снаряжения, которое не может быть в единственном экземпляре. Вот где вы видели охотника, у которого только один нож? А туриста, у которого только одно походное лезвие? А все потому, что один нож - хорошо, а два, три - пригодятся рано или поздно! На природе может произойти что угодно, вот почему нужно быть готовым. Нож пригодится как для бытовых целей, так и при разделке добычи. Качественный нож показывает статус и уровень серьезности его обладателя. 

Рядом с витриной ножей вы найдете подарочные наборы. Хочется сделать приятное, а что из снаряжения подарить - не знаете? Подарочный наборы для того и существуют, чтобы красиво и празднично отметить чьи-то заслуги!

Подарки по-крупному

Покупка снаряжения порой становится большим делом, так как нужно правильно выбрать модель, угадать с размером – если это экипировка. А еще ваш любимый человек может мечтать о габаритном подарке, который очень нужен ему для охоты, рыбалки, туризма или другого вида деятельности. Не секрет, что для повседневной жизни наиболее «живучая» одежда та, которая разработана для военнослужащих и охотников, туристов. Там, где обычная городская одежда будет стерта в пыль и дыры, профессиональные костюмы, куртки, мембраны, брюки и ботинки из специализированных магазинов покажут себя гораздо лучше.

 

Экипировка уже на начальном этапе разрабатывалась со скидкой на агрессивную среду использования. Человеку на природе приходится преодолевать большие расстояния, разжигать костры, перелезать через преграды, отстирывать по возвращении грязь. Швам в походной одежде нужна дополнительная проработка, ведь ее хозяин может зацепиться за что-то, попасть в экстремальные условия и многое другое, что не так нужно обывателю городской жизни.

Выбор экипировки в «Охотник +» завидный, остается лишь рассчитать размер одежды и погодные условия, в которых эта экипировка будет использоваться.

Кстати, если не одежда, то хорошим подарком будет рюкзак. У настоящих туристов, охотников и рыбаков не один рюкзак, а несколько. Так как запросы в дорогу бывают разные, как и дальность маршрута, в арсенале такого человека рюкзаки нескольких литражей: от самого маленького до самого большого. На все случаи жизни!

На межсезонье отлично подойдут резиновые сапоги. Как раз совсем скоро снег полностью растает, начнется распутица, а потом их же можно с удовольствием носить осенью. Вообще качественная обувь – верный знак внимания и любви, так как покупку обуви откладывают, пока не сотрется в конец предыдущая пара. А тут вот, такой повод обновить «скороходы».

 

И еще про «скороходы», в «Охотнике+» есть снегоступы и широкие лыжи, которые оценят любители потоптать снег вдали от цивилизации. Путешествие пешком по рыхлому снегу приносит гораздо больше удовольствия, когда вместо проваливания по колено в сугроб, тебя поддерживают снегоступы или лыжи.

Что касается охотников и габаритных подарков, тут как тут широкая линейка чехлов для оружия. Новенький, удобный чехол, что еще может порадовать охотника, кроме добытой дичи? Охотники оценят маскировочные халаты, плед-подушку. А за особые заслуги охотнику можно подарить…засидку. Вот это точно подарок из разряда полезно, функционально и неожиданно.

 

Как мы видим, самым сложным в подарке к 23 февраля будет только определиться с выбором, ведь в наличии так много вариантов! Кстати, в любой непонятной ситуации…дари подарочный сертификат, чтобы охотник, рыбак или турист сам исполнил свое заветное желание, о котором стесняется признаться. Номиналы подарочных сертификатов отличаются таким же большим перечнем, как и количество товаров магазина, поэтому будут удобным решением на любой кошелек.

пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00
+7 (8112) 66-03-40

Октябрьский просп., 50, корп. 3
 

Ольга Лирон, ЦДИ 

Теги: #цди
Источник: Псковская Лента Новостей
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