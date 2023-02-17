Общество

Большинство респондентов ПЛН посчитали нужным запретить День святого Валентина

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей посчитали нужным запретить День святого Валентина. Это следует из опроса, в котором приняли участие 500 человек.

52,8% опрошенных считают, что необходимо запретить праздник как активную пропаганду западной культуры. 22,2% респондентов высказали свое безразличие. 9,4% отмечают День семьи, любви и верности 8 июля, а День святого Валентина празднуют 6,2%.

Ещё 3,8% опрошенных читателей бояться отмечать этот праздник, 2,80% респондентов не отмечают из-за отсутствия второй половинки, а 2,4% - по настроению. 0,4% ограничиваются вручением цветов второй половинке.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Нужны ли советники по воспитанию в российских школах?»