Общество

Главврача псковского онкодиспансера оштрафовали на 30 тысяч рублей

Главного врача Псковского клинического онкологического диспансера привлекли к административной ответственности по требованию заместителя прокурора областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Управление УФАС России по Псковской области рассмотрело административное дело в отношении главного врача медучреждения, возбужденное прокуратурой города.

В нарушение требований федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждение здравоохранения в установленный срок не оплатило исполненные государственные контракты при наличии денежных средств на счете учреждения, а также нарушило очередность оплаты контрактов.

Псковское УФАС признало главного врача учреждения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Его подвергли наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

После принятия комплекса мер прокурорского реагирования учреждение в короткие сроки погасило задолженность по исполненным государственным контрактам на сумму более 36 млн рублей, уточнили в ведомстве.