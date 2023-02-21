Общество

Жители населенных пунктов Псковской области стали чаще пользоваться мессенджерами

Абоненты МегаФона, живущие в небольших населенных пунктах региона, в этом году звонили через мессенджеры на 11% чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 1,2 раза. Такими данными поделились эксперты оператора на основе обезличенной статистики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

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Больше времени селяне проводят в Telegram — 58% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp. При этом для аудио и видеозвонков пользователи выбирают WhatsApp в 12 раз чаще, в то время как в Telegram предпочитают читать новости и обмениваться медиаконтентом.

При этом число традиционных голосовых вызовов за год снизилось на 9% — вероятно, в пользу онлайн-общения. Ежедневно в сети оператора в малых населенных пунктах абоненты проговаривают порядка 200 тысяч минут. Этот объем голосового трафика можно сравнить с прослушиванием 40 тыс. музыкальных треков. Свыше 53% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны жители Псковской области чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Беларуси, Эстонии, Латвии и Азербайджана.

«Чаще всего для жителей небольших областных поселков единственный способ для выхода в интернет — мобильная связь. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию сети в сельской местности, чтобы население в отдаленных от областной столицы локациях могло пользоваться качественными услугами связи наравне с горожанами. Этой зимой технические специалисты компании значительно увеличили пропускную способность базовых станций в населенных пунктах Великолукского и Псковского районов и существенно повысили скорости мобильного интернета в этих локациях», — рассказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Недавно МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную чёткость речи, как если бы собеседник находился рядом.