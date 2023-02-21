Общество

Пропавшего псковича нашли за пределами региона

Пропавшего Егора Семенова 2001 года рождения нашли за пределами Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Как сообщалось ранее, сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивали Егора Семенова, который 12 декабря 2022 года ушел из дома по месту жительства.

В настоящее время в результате работы, проведенной полицией, а также другими заинтересованными гражданами и организациями, установлено, что Егор Семенов находится за пределами региона. Молодой человек вышел на связь с родственниками. С ним все в порядке, добавили в ведомстве.