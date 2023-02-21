Общество

Память воинов спецназа почтили в Пскове. ФОТО

Торжественные мероприятия, посвящённые 22-ой годовщине событий, унёсших жизни 25 военнослужащих псковской бригады спецназа в бою с чеченскими боевиками, прошли на территории войсковой части 64044, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К присутствующим обратился заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин: «Выражаю слова признательности всем, кто прошел горячие точки, и тем, кто сегодня с честью служит Отчизне».

У мемориала воинам-спецназовцам прошло возложение венков гирлянды Славы и цветов. Вместе с родственниками погибших военнослужащих и представителями правительства Псковской области цветы возложили глава города Пскова Борис Елкин и депутаты регионального парламента Алексей Севастьянов и Андрей Козлов.

«Сегодня мы вместе скорбим по погибшим боевым друзьям, сыновьям, мужьям. Этот день светлой памяти еще раз напомнит нам о том, как коротка бывает человеческая жизнь и как она бесценна. Светлая память всем, кто с честью выполнил свой долг», – обратился к присутствующим полковник Александр Антонов.

21 февраля 2000 года в период второй чеченской войны в бою под селом Харсеной Шатойского района Чечни в ходе боя с боевиками погибли три разведывательные группы. В общей сложности потери спецназа составили 33 человека, 25 из них – военнослужащие Псковской бригады спецназа. Указом президента РФ командирам разведывательных групп капитану А. А. Калинину, капитану М. В. Боченкову и старшему лейтенанту С.В. Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, посмертно присвоено звание Героя российской Федерации. 22 погибших солдата и сержанта награждены посмертно орденами Мужества. В 2018 году указом президента РФ Псковская бригада за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач награждена орденом Жукова.