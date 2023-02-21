Общество

В пользу каких продуктов сделать выбор беременным женщинам, рассказал гинеколог

Для беременных женщин важно здоровое питание, поэтому в рацион обязательно нужно включить зеленые и оранжевые овощи, мясо, рыбу, бобовые, орехи, фрукты и продукты из цельного зерна. Однако, подчеркивает акушер-гинеколог, руководитель консультативно-диагностического отделения перинатального центра ГКБ № 67 имени Ворохобова Депздрава Москвы Лусине Даниелян, мясо, а также яйца должны пройти основательную термическую обработку.

Кроме того, беременным лучше отказаться от непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета, так как эти продукты могут быть заражены сальмонеллезом и листериозом, пишет RuNews24.

Рыба должна присутствовать в рационе будущей матери, но при этом от тунца, акулы, рыбы-меч, макрели необходимо отказаться из-за содержания метилртути. Это вещество может вызвать отклонения в развитии плода, сообщает «Лента.ру».

Продукты с витамином А, говяжья, куриная печень также должны употребляться в минимальном количестве, советует специалист.