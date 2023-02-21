Общество

Самые полезные виды красной рыбы перечислил эксперт

Красная рыба содержит витамины A и D, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, фосфор, кальций и белок. При этом наиболее полезна для здоровья та рыба, которая выросла в естественных условиях, в частности, на Дальнем Востоке, уверен руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он порекомендовал россиянам чаще употреблять этот ценный продукт.

«Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь, и стоит она в разы дешевле, чем аквакультурная, искусственно выращенная. Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье», – посоветовал Александр Савельев в интервью радио Sputnik.

Красная рыба, выращенная в искусственных условиях, значительно дороже, но хуже по качеству, полагает он.

«Аквакультурную красную рыбу выращивают в садках, она ограничена в движении и начинает болеть. Поэтому в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста и прочего. Попробуйте нажать пальцем на такую рыбу в вакуумной упаковке, и вы увидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать, можно просто намазывать. Это свидетельствует о том, что в рыбе нет мышечной массы. Однако цены на нее доходят до 1500-2000 рублей за килограмм», – отметил Александр Савельев.