Общество

Работавшего на рынке в 90-е брата ищет сестра в Псковской области

Игоря Урсу 1972 года рождения ищет сестра Виорика в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Он проживал в Себеже, работал на рынке вместе с братом Виктором Урсу. В 1998 году они должны были вместе приехать домой на Пасху, но приехал только Виктор», - написала она в редакцию телепроекта «Жди меня».

Спустя какое-то время брат пропал. «Виктор искал его, но не нашел нигде – ни на квартире, ни на рынке. Все его вещи остались в квартире, только паспорта Виктор не нашел», - указала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1853185.