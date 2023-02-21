Общество

Снижение заболеваемости туберкулёзом отмечалось в Псковской области в 2022 году

Снижение заболеваемости туберкулёзом отмечалось в Псковской области в 2022 году. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания коллегии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области 22 февраля.

«За 10 лет отмечается волнообразное снижение заболеваемости активным туберкулезом. Однако на сегодняшний день туберкулез остаётся проблемой здравоохранения, требующей постоянного внимания, надзора и контроля», — отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

В 2022 году в регионе зарегистрировали 130 новых случаев. Показатель заболеваемости составил 21,19 на 100 тысяч населения, что на 12,2% ниже уровня 2021 года.