Общество

Число вакансий для соискателей с инвалидностью в Псковской области выросло на 73%

Псковский бизнес становится всё более инклюзивным: за год число новых рабочих мест для соискателей с ограниченными возможностями здоровья выросло на 73%. В целом по стране рост также заметен: +43%. В регионах СЗФО работодатели также стали чаще предлагать работу инвалидам: +58% новых вакансий. В лидерах по приросту новых вакансий для инвалидов кроме Псковской области в СЗФО оказались Санкт-Петербург (85% новых вакансий для инвалидов), Ленобласть (+60%), Архангельская область (+25%), а также Калининградская область (+17%).

По данным сервиса hh.ru, работу соискателям с ограниченными возможностями здоровья предлагают в сфере продаж и клиентского сервиса в качестве менеджеров по работе с клиентами, операторов колл-центров, специалистов по продвижению услуг, специалистов поддержки пользователей. Диапазон зарплат в этом сегменте от 35 000 до 59 000 рублей.

На втором месте по доступности работы для кандидатов с ОВЗ – сфера логистики. Здесь львиная доля вакансий – это работа курьером. Причем в начале 2023 года работодатели стали всё чаще указывать в вакансиях пункт «легкие заказы» или «заказы весом не более 3 кг». По сравнению с началом 2022 года число таких «облегченных» вакансий для курьеров, которым не нужно перевозить тяжести выросло в 5 раз. Диапазон зарплат для курьеров с ОВЗ от 45 000 до 90 000 рублей.

В целом же вакансии для соискателей с ОВЗ на данный момент есть в каждой профессиональной сфере рынка труда. Но если в каких-то сферах работодатели более открыты к таким соискателям (ИТ-сфера, ретейл, транспортная область, маркетинг), то в других областях таких вакансий могут быть единицы (госслужба, страхование, автобизнес, добыча сырья).

Формат работы и условия для соискателей с инвалидностью: