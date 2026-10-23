День работников рекламы в России и Международный день снежного барса отмечают сегодня

День работников рекламы в России, День организатора мероприятий в России, Международный день снежного барса, День моля и отбрасывания хвоста отмечают сегодня, 23 октября.

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День работников рекламы в России — профессиональный праздник у специалистов сферы рекламы. Прообразы этой профессии появились в древности — в Риме были должностные лица, которые отвечали за торжественные процессии, демонстрировали толпам добытые в походах трофеи, чтобы укрепить авторитет правителя и империи. В России День работников рекламы начали отмечать с 1994 года. Сегодня без нее сложно представить современное общество — бренды тратят огромное количество денег на рекламу, которая насчитывает множество форматов, от традиционной полиграфии до ТВ-каналов и соцсетей.

В День организатора мероприятий в России;поздравления принимают специалисты по планированию и проведению праздников, конференций, концертов и деловых ивентов. На первый взгляд это творческая профессия, но на деле она требует множества практических навыков: планирования бюджета, стрессоустойчивости и коммуникабельности. Часто организаторы мероприятий остаются в тени, поэтому в этот день особенно стоит отметить их труд.

Международный день снежного барса появился по итогам Всемирного форума по сохранению снежного барса в Бишкеке в 2013 году. В Киргизии это животное — национальный символ и имеет важное значение, олицетворяя мужество, благородство, выносливость. Снежные барсы занесены в Красную книгу как исчезающий вид, в России их осталось вовсе около 90 особей. Охота на них запрещена, но ценный мех и редкий окрас сделал ирбисов лакомой целью для браконьеров. День призывает людей обратить внимание на проблему сокращения популяции этого редкого хищника, защитить его среду обитания от браконьерства.

Cнежный барс, или ирбис, — млекопитающее семейства кошачьих, которое обитает в высокогорьях Центральной и Южной Азии. Внешне они напоминают леопардов с дымчато-серой шерстью с темными пятнами, короткими лапами и очень длинным хвостом для баланса.

День моля — неофициальный праздник химиков, который отмечают 23 октября с 6:02 до 18:02 — в честь числа Авогадро (6,02 × 10²³). Идея появилась в 1991 году в США, и с тех пор ее подхватили по всему миру.

День отбрасывания хвоста — шуточный праздник посвящен ящерицам и их знаменитой способности избавляться от хвоста ради спасения, пишет «Газета.ru».