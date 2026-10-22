О порядке действий при кисте почки рассказали в Псковской областной больнице

Киста почки — одна из самых частых находок на УЗИ. Услышав этот диагноз, многие пациенты начинают беспокоиться. Однако в подавляющем большинстве случаев это доброкачественное, тонкостенное образование, заполненное жидкостью, которое не несет прямой угрозы жизни. Тем не менее, важно понимать, когда с кистой можно просто наблюдать, а когда требуется вмешательство специалистов. Об этом рассказали в Псковской областной клинической больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница/ сообщество ВКонтакте

Маленькие кисты (до 3–4 см), которые не вызывают симптомов и не нарушают работу органа, обычно требуют только динамического наблюдения (контрольное УЗИ раз в 6–12 месяцев).

Вмешательство необходимо, если:

Размер кисты превышает 4–5 см.

Появились симптомы: тупая ноющая боль в пояснице, чувство тяжести, повышение артериального давления или кровь в моче.

Киста сдавливает структуры почки, нарушая отток мочи или кровоснабжение органа.

Существует риск разрыва, нагноения или есть подозрение на сложный характер образования.

Самый распространённый миф о диагнозе: «Кисту можно растворить таблетками или народными средствами». Специалисты подчёркивают, что это не так. На сегодняшний день не существует консервативных (лекарственных) методов, способных уменьшить или убрать кисту почки. Единственный эффективный и доказанный путь — малоинвазивное хирургическое лечение.

В урологическом отделении Псковской областной клинической больницы применяются современные, щадящие методы, которые позволяют минимизировать травму и быстро вернуться к обычной жизни:

Лапароскопическое иссечение (резекция) кисты — «золотой стандарт» хирургического лечения крупных или сложных кист. Операция выполняется через несколько небольших проколов (до 1 см). Хирург удаляет стенку кисты, максимально сохраняя здоровую ткань почки. Преимущества лапароскопии — минимальная кровопотеря, отсутствие больших разрезов и короткий период госпитализации.

«Не занимайтесь самодиагностикой и не игнорируйте находки на УЗИ. Тактику ведения (наблюдение или операция) определяет только врач-уролог на основании размеров, расположения кисты и вашего общего состояния», - отметили в больнице.