Форум «СТОП-риск: стратегии профилактики» пройдёт в Печорах

Форум «СТОП-риск: стратегии профилактики» пройдёт на территории Паломнического центра в городе Печоры с 29 по 31 октября. Он состоится в рамках ежегодной Молодежной встречи волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Форум объединит специалистов образовательных организаций, волонтеров в сфере первичной профилактики зависимостей употребления психоактивных веществ в молодежной среде, а также участников Кибердружины «РИСК».

Программа форума начнется с работы на тематических площадках, среди которых представлены направления кинологов, экспертно-криминалистического центра, движения первых, управления по контролю за оборотом наркотиков и пограничного управления ФСБ. В первый день также запланированы лекция о юридической ответственности, установочная сессия и командообразование, а завершится день духовной встречей.

Второй день форума будет посвящен углубленной работе в трех профильных блоках. Блок «Педагоги» сосредоточится на вопросах выстраивания системы профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремизм и терроризм, формировании общероссийской гражданской идентичности, а также роли добровольцев в формировании культуры здорового образа жизни. Блок кибердружины «РИСК» рассмотрит актуальные угрозы информационной безопасности, схемы мошенничества, правила кибергигиены и проведет тренинг по настройке системы безопасности. Блок «Дети» включит занятия о последствиях употребления психоактивных веществ и формировании зависимости, проектную сессию по правильному выстраиванию мероприятий, а также конкурс на разработку социального ролика. Кульминацией дня станет дискуссионная площадка «Открытый диалог», посвященная традиционным духовно-нравственным ценностям и цифровому радикализму обучающихся.

Третий день форума начнется с пленарного заседания и презентации планов работ, после чего состоится торжественное закрытие с посвящением в лидеры антинаркотического движения и кибердружины, а также награждением победителей конкурса социальных роликов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство молодежной политики Псковской области, управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», а также Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Псковского государственного университета.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».