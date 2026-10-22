 
Общество

Форум «СТОП-риск: стратегии профилактики» пройдёт в Печорах

0

Форум «СТОП-риск: стратегии профилактики» пройдёт на территории Паломнического центра в городе Печоры с 29 по 31 октября. Он состоится в рамках ежегодной Молодежной встречи волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив». 

Форум объединит специалистов образовательных организаций, волонтеров в сфере первичной профилактики зависимостей употребления психоактивных веществ в молодежной среде, а также участников Кибердружины «РИСК».

Программа форума начнется с работы на тематических площадках, среди которых представлены направления кинологов, экспертно-криминалистического центра, движения первых, управления по контролю за оборотом наркотиков и пограничного управления ФСБ. В первый день также запланированы лекция о юридической ответственности, установочная сессия и командообразование, а завершится день духовной встречей.

Второй день форума будет посвящен углубленной работе в трех профильных блоках. Блок «Педагоги» сосредоточится на вопросах выстраивания системы профилактики вовлечения несовершеннолетних в экстремизм и терроризм, формировании общероссийской гражданской идентичности, а также роли добровольцев в формировании культуры здорового образа жизни. Блок кибердружины «РИСК» рассмотрит актуальные угрозы информационной безопасности, схемы мошенничества, правила кибергигиены и проведет тренинг по настройке системы безопасности. Блок «Дети» включит занятия о последствиях употребления психоактивных веществ и формировании зависимости, проектную сессию по правильному выстраиванию мероприятий, а также конкурс на разработку социального ролика. Кульминацией дня станет дискуссионная площадка «Открытый диалог», посвященная традиционным духовно-нравственным ценностям и цифровому радикализму обучающихся.

Третий день форума начнется с пленарного заседания и презентации планов работ, после чего состоится торжественное закрытие с посвящением в лидеры антинаркотического движения и кибердружины, а также награждением победителей конкурса социальных роликов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство молодежной политики Псковской области, управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», а также Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Псковского государственного университета. 

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026