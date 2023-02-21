Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Ещё 50 человек заразились COVID-19 в Псковской области, всего - 126 899. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
Выздоровело от заболевания 124 486 человека, за сутки – 21 пациент. Число летальных случаев остается неизменным – 1966.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41870/32
- Великие Луки –18313/1
- Бежаницкий район –1631/0
- Великолукский район –2874/2
- Гдовский район –2261/0
- Дедовичский район –3114/0
- Дновский район –1028/0
- Красногородский район –1147/1
- Куньинский район –1074/0
- Локнянский район –1230/0
- Невельский район –5704/1
- Новоржевский район –1357/0
- Новосокольнический район –3326/0
- Опочецкий район –3864/1
- Островский район –6116/1
- Палкинский район –1286/0
- Печорский район –3016/4
- Плюсский район –1999/0
- Порховский район –4592/3
- Псковский район –9768/3
- Пустошкинский район –1610/1
- Пушкиногорский район –1825/0
- Пыталовский район –1933/0
- Себежский район –3024/0
- Стругокрасненский район –2142/0
- Усвятский район –749/0