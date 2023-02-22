Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области
«Мы гордимся командирами, офицерами и солдатами, которые сегодня продолжают воинские традиции, с честью и достоинством выполняют боевые задачи, борются с неонацизмом и противостоят терроризму», - продолжил губернатор.
Михаил Ведерников выразил слова особой признательности врачам, волонтерам, строителям, работникам заводов и предприятий, всем жителям региона, кто оказывает поддержку военнослужащим и вносит свой значимый вклад в победу.
«В этот праздничный день желаю всем нашим защитниками Отечества - достижения поставленных целей, надежного тыла и верных товарищей рядом. А всем жителям Псковской области - благополучия, успехов и всего самого доброго!» - добавил он.