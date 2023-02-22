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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества

23.02.2023 09:17|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«За свою многовековую историю наша страна прошла много испытаний войнами и конфликтами. Но неизменным оставалось одно: русский народ всегда выступал на стороне правды и добра, бился за справедливость, приходил на помощь тем, кто нуждался в поддержке. Жители приграничной Псковской области веками защищали Русь, встречая с мечом и молитвой всех, кто посягал на нерушимость границ, на православную веру, наши традиции и ценности. Поэтому на Псковской земле особенно бережно хранят память о подвигах воинов и защитников, чтят ветеранов боевых действий и героев Великой Отечественной войны», - отметил он.

«Мы гордимся командирами, офицерами и солдатами, которые сегодня продолжают воинские традиции, с честью и достоинством выполняют боевые задачи, борются с неонацизмом и противостоят терроризму», - продолжил губернатор.

Михаил Ведерников выразил слова особой признательности врачам, волонтерам, строителям, работникам заводов и предприятий, всем жителям региона, кто оказывает поддержку военнослужащим и вносит свой значимый вклад в победу.

«В этот праздничный день желаю всем нашим защитниками Отечества - достижения поставленных целей, надежного тыла и верных товарищей рядом. А всем жителям Псковской области - благополучия, успехов и всего самого доброго!» - добавил он.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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