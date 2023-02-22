Возврат к двухлетней срочной службе в армии не повлияет на желание служить – Олег Грицаев

Возврат к двухлетней срочной службе в армии не повлияет на желание служить. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ, гвардии полковник и в недавнем прошлом заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Олег Грицаев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Олег Грицаев также выразил мнение, что когда произошёл переход на одногодичную службу в армии, власти хотели сделать уступку обществу в ущерб армии. «С другой стороны, может быть, хотели нарастить мобилизационный ресурс. То есть все-таки через армию прошло больше людей», – добавил он.