Общество

Возврат к двухлетней срочной службе в армии не повлияет на желание служить – Олег Грицаев

Возврат к двухлетней срочной службе в армии не повлияет на желание служить. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ, гвардии полковник и в недавнем прошлом заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Олег Грицаев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Возврат к двухлетней срочной службе в армии, я думаю, сильно не повлияет на количество "откосивших". Что год служить, что два. Для армии и для страны два года гораздо лучше, чем год. А молодых людей, конечно, понять можно, ведь это лишний год жизни и так далее. Но мы должны тут понимать, что опять не факт, что этот молодой человек по мобилизации не будет призван в Вооруженные силы. Навыки, полученные за год и за два, очень отличаются», – отметил гость студии.

Олег Грицаев также выразил мнение, что когда произошёл переход на одногодичную службу в армии, власти хотели сделать уступку обществу в ущерб армии. «С другой стороны, может быть, хотели нарастить мобилизационный ресурс. То есть все-таки через армию прошло больше людей», – добавил он.