Общество

«Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 февраля. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о Дне защитника Отечества, о годовщине специальной военной операции и недавнем послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Год СВО - много это или мало с учетом причин и обстоятельств? Надо ли возвращаться к двухлетней службе в армии и вводить систему дополнительных баллов при поступлении в вузы для отслуживших в армии? Достаточно ли внимания государство уделяет участникам СВО и членам их семей?