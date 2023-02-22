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Общество

«Экопром» поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

23.02.2023 17:40|Псков

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества.

«23 февраля – замечательная дата для всей страны! День памяти и гордости! Примите наши самые теплые и самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Ко всем, кто служил и служит в российской армии, других силовых ведомствах, хотелось бы обратиться со словами большой благодарности за нелёгкий ратный труд. Мы отдаём дань памяти воинам российской армии разных времен, всем, кто избрал своей профессией служить Отчизне! Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, прославившим боевую и духовную силу российского воинства – тем, с кого будут брать пример все последующие поколения! Сегодня мы вспоминаем и тех ребят, кто так же самоотверженно и с честью защищал интересы страны в других "горячих точках". Скорбим вместе с близкими об ушедших героях... Славим тех, кто остался жив и тех, кто находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан!» - говорится в поздравлении компании, опубликованном в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») поздравил и тех, кто обеспечивает армию и флот всем необходимым. «Укрепление оборонного потенциала страны в огромной степени зависит от труда работников военно-промышленного комплекса, научно-образовательной и медицинской сферы. Тех, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает их процветанию! Поздравляем тех, кто помогает в патриотическом воспитании молодежи. Нашему подрастающему поколению – юнармейцам, участникам патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковых отрядов, студентам и школьникам – есть на кого равняться! Это дань глубокого уважения всем тем, кто служил, служит и будет служить Отечеству! Это бесконечная благодарность семьям воинов: матерям и отцам, воспитавшим Героев, супругам, поддерживающим воинов в трудную минуту. Это признательность каждому жителю нашей страны, не оставшемуся в стороне!» - подчеркнули в компании.

Сотрудники компании пожелали мирного неба над головой, стабильности, счастья и добра каждой семье. «Крепкого здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам! Пусть в вашей жизни всегда будет крепкий тыл, любовь и понимание близких!» - добавили в «Экопроме».

Теги: #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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