«Экопром» поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества.
Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») поздравил и тех, кто обеспечивает армию и флот всем необходимым. «Укрепление оборонного потенциала страны в огромной степени зависит от труда работников военно-промышленного комплекса, научно-образовательной и медицинской сферы. Тех, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает их процветанию! Поздравляем тех, кто помогает в патриотическом воспитании молодежи. Нашему подрастающему поколению – юнармейцам, участникам патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковых отрядов, студентам и школьникам – есть на кого равняться! Это дань глубокого уважения всем тем, кто служил, служит и будет служить Отечеству! Это бесконечная благодарность семьям воинов: матерям и отцам, воспитавшим Героев, супругам, поддерживающим воинов в трудную минуту. Это признательность каждому жителю нашей страны, не оставшемуся в стороне!» - подчеркнули в компании.
Сотрудники компании пожелали мирного неба над головой, стабильности, счастья и добра каждой семье. «Крепкого здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам! Пусть в вашей жизни всегда будет крепкий тыл, любовь и понимание близких!» - добавили в «Экопроме».