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Памятный митинг состоялся в Великих Луках. ФОТО

Митинг, посвященный Дню защитника Отечества и 80-й годовщине со дня подвига Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялся в Великих Луках. На памятном мероприятии собрались представители власти и общественных организаций, ветераны войны и труда, участники боевых действий, учащиеся и молодежь города.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Со словами приветствия и поздравления к собравшимся обратился глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Этот государственный праздник - один из самых значимых для жителей нашего древнего русского города Великие Луки, который многие века был городом воином, форпостом, защищавшим западные рубежи государства российского. Стойкость, мужество и отвага великолучан, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, навсегда вписаны в историю нашего государства. Почётное, высокое звание города воинской славы Великим Лукам присвоено за особые заслуги перед Отечеством, за массовый героизм жителей города в период Великой Отечественной войны. Великолучане помнят своих героев и чтут память о тех, кто отдал свои жизни на полях сражений Великой Отечественной войны», - сказал Глава Великих Лук.

Николай Козловский напомнил, что 2023 год является годом 80-летия бессмертного подвига героя Советского Союза Александра Матросова, который вошёл в историю нашего государства как символ безграничной любви и преданности своей Родине. Он выразил слова признательности и благодарности ветеранам и всем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто в послевоенные тяжелые годы восстанавливал город, поднимая его из руин, кто посвятил свою жизнь служению Великим Лукам и нашей стране.

Глава городской администрации Андрей Беляев, который отметил, что 23 Февраля – это всенародный праздник, который объединяет все поколения жителей нашей страны чувством глубокого уважения и гордости за беспримерный героизм и мужество, которые на протяжении веков отличали российских воинов.

На памятном митинге присутствовала руководитель делегации из поселка Платовка Оренбургской области Ольга Севастьянова, которая поприветствовала жителей города и поздравила их с праздником.

«Александр Матросов связал Оренбуржье и город Великие Луки многолетней дружбой. С 2008 года наша делегация приезжает в ваш город, чтобы почтить память Александра Матросова. Вместе с ним здесь, на Псковской земле остались лежать тысячи оренбуржцев, которые вместе с Матросовым 18 января 1943 года отправились со станции Платовка на Калининский фронт. Я горжусь нашей многолетней дружбой. Желаю, чтобы никогда на нашей земле не был враг, чтобы мы были всегда едины», - сказала Ольга Севастьянова.

Присутствовавшие почтили минутой молчания память всех погибших во имя защиты Родины.

От юного поколения великолучан к собравшимся обратилась кадет, юнармеец лицея №10 Егорова Анастасия. В своем выступлении она заверила, что юноши и девушки города воинской славы Великие Луки внимательно изучают страницы истории предков, слушают истории ветеранов и вместе волонтерами помогают бойцам на фронте.

В завершении митинга военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области Руслан Сукманов отметил, что за свою историю этот праздник не раз менял названия, но его смысл всегда оставался неизменным – это день признания заслуг российских воинов и славы русского оружия.

Далее все участники митинга возложили цветы и венки к Вечному огню, а также к могиле Александра Матросова.

Возложения также прошли во всех памятных местах города, участие в них принимали представители руководства города и депутатского корпуса, добавили в администрации.