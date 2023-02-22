Общество

Ещё 39 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Ещё 39 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвердился 126 938 раз. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

Выздоровели от заболевания 42 пациента, всего – 124 528 человека. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1965.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: