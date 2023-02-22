Ещё 39 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвердился 126 938 раз. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.
Выздоровели от заболевания 42 пациента, всего – 124 528 человека. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1965.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 41885/15
- Великие Луки – 18313/0
- Бежаницкий район – 1631/0
- Великолукский район – 2875/1
- Гдовский район – 2261/0
- Дедовичский район – 3114/0
- Дновский район – 1028/0
- Красногородский район – 1147/0
- Куньинский район – 1074/0
- Локнянский район – 1230/0
- Невельский район – 5708/4
- Новоржевский район – 1359/2
- Новосокольнический район – 3326/0
- Опочецкий район – 3865/1
- Островский район – 6117/1
- Палкинский район – 1286/0
- Печорский район – 3016/0
- Плюсский район – 1999/0
- Порховский район – 4595/3
- Псковский район – 9771/3
- Пустошкинский район – 1610/0
- Пушкиногорский район – 1827/2
- Пыталовский район – 1935/2
- Себежский район – 3027/3
- Стругокрасненский район – 2144/2
- Усвятский район – 749/0
- Иногородние (с 30.12.2020) –46