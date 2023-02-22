Общество

Дновский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Дновский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников | Telegram-канал

«Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Вы – наша память о страшных годах войны и гордость, пример мужества, трудолюбия и любви к своей Родине. Желаю всем жителям мира, добра и успехов!» – написал Михаил Ведерников.

24 февраля 1944 года советские войска силами Ленинградского и второго Прибалтийского фронтов выбили врага с территории района. «Благодаря мужеству, силе духа, самоотверженности защитников и всех жителей района на Дновскую землю вернулись мир и процветание», - отметил губернатор.

Сегодня на территории района проживают 4 участника Великой Отечественной войны, 34 труженика тыла, 9 вдов воинов, погибших во время войны, 108 бывших узников концлагерей, 5 жителей блокадного Ленинграда.