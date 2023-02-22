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«Золовкины посиделки»: традиции шестого дня Масленицы

Шестой день Масленицы наступил сегодня, 25 февраля. Субботу масленичной недели называют «Золовкины посиделки».

Посиделки, которые устраивали женщины в шестой день масленичной недели, называли «Золовкиными», потому что молодая жена обязательно должна была пригласить в гости сестру мужа. Золовку было принято угощать лучшими блюдами. Ведь именно по приему, который был оказан в доме брата, женщина судила о качествах его жены. А ссориться с семьей своего суженого или прослыть плохой хозяйкой никто не желал.

Как сообщают открытые источники, в этот день не ограничивались кулинарными изысками. Сестру супруга было принято щедро одаривать и всячески развлекать.

Молодая жена могла позвать на помощь своих подруг и родню. Причем существовало негласное правило, которое требовало присутствия холостых гостей, если золовка была не замужем. Когда главная гостья уже обзавелась собственной семьей, на празднике присутствовали только женатые пары.

На «Золовкины посиделки» могли собраться не только родственники со стороны мужа и жены, но и соседи.

Всем было интересно увидеть, какой стол сможет накрыть молодая хозяйка, как она ладит с семьей супруга и насколько радушной покажет себя.

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После вкусного ужина девушки пели песни, водили хороводы. Не возбранялось отправиться всей компанией на улицу, чтобы покататься с горки или поиграть в снежки. Традиционно в предпоследний день Масленицы народные гуляния достигали своего апогея. Суббота была самой веселой и любимой молодыми людьми, которые спешили вдоволь наиграться в забавные игры перед длительным и суровым Великим постом.