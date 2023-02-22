Общество

Зарплаты псковских блинопёков оказались выше, чем в Петербурге – аналитики

Специалистам по жарке блинов в Псковской области предлагают зарплату в среднем 48 тысяч рублей в месяц – это 8 место в стране. В данном случае Псковская область обогнала по зарплатам блинопёков в Санкт-Петербурге (45 тысяч рублей). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

За последний год в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов. Чаще всего их искали работодатели Москвы (17% вакансий), Московской области (7%), Ленинградской области (6%), Краснодарского края (5%) и Архангельской области (4%). На Псковскую область прямо сейчас приходится 2% вакансий для блинопёков от всего объема по стране.

Средняя предлагаемая зарплата составила 42,9 тысячи рублей, но уровень заметно отличается в зависимости от региона. Так, на первом месте по размеру зарплат в вакансиях специалистов по жарке блинов ожидаемо оказалась Москва – в среднем работодатели здесь предлагают 58,8 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплат блинопеков - Тверская область (50,4 тысячи рублей), на третьем - Вологодская область (49,5 тысячи рублей). Кроме того, в пятерку регионов с самыми аппетитными зарплатами специалистов по блинам вошли Новгородская область и Смоленская область (по 49,1 тысячи рублей). В свою очередь, наиболее скромную зарплату блинопекам предлагают в Республике Башкортостан – всего 24,6 тысячи рублей.

За последний год в Псковской области было открыто чуть более сотни вакансий для блинопеков. Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техников, а также знание интересных рецептур.