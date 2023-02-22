Общество

Время работы пунктов вакцинации от COVID-19 напомнили жителям Пскова и Великих Лук

Для удобства местных жителей в торговых центрах Пскова и Великих Лук работают пункты вакцинации от COVID-19. Об этом жителям региона напомнили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Длительные выходные хороший повод посвятить время себе и своему здоровью. Например, вакцинироваться или ревакцинироваться от COVID-19. Прививка обучает иммунную систему бороться с этим возбудителем. Поэтому организм, столкнувшись с коронавирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно», - отметили в комитете.

В Пскове в торговом центре «Империал» пункт вакцинации работает в субботу с 9.00 до 16.00, в воскресенье - с 9.00 до 15.00.

В Великих Луках в торговом центре «Апельсин» привиться можно в субботу и воскресенье с 11.00 до 14.00.