Общество

Проект федерального закона «О занятости» обсудили в Пскове

Проект федерального закона «О занятости» обсудили в Пскове. Круглый стол состоялся в рамках партийного проекта «Моя карьера с "Единой Россией"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В обсуждении приняли участие руководители профильных комитетов и ведомств, молодежного движения, общественники. Они обсудили изменения, обменялись мнениями и вынесли предложения, которые по итогам заседания будут направлены в ЦИК партии, а затем в профильные комитеты Госдумы.

Ключевые изменения в законе и новые направления озвучила исполняющая обязанности руководителя комитета по труду и занятости правительства Псковской области Алена Трунова. Она подчеркнула, что сегодня в области занятости действует законодательство 1991 года и, конечно, пришло время внести изменения.

По новому закону пособие по безработице будет приравнено к минимальному размеру оплаты труда, однако просто так получать пособие и «стоять» на бирже больше не получится, у каждого безработного теперь будет индивидуальный план трудоустройства, в соответствии с которым будут предусмотрены мастер-классы, тренинги и комплексный подход по профориентации на этапе первого обращения граждан в центр занятости. «Ускорение процесса трудоустройства граждан – одна из важнейших задач», – подчеркнула Алена Трунова.

Для введения новой системы работы с индивидуальными планами специалисты центров занятости пройдут комплексное обучение.

Кроме того, в соответствии с новым законом расширяются возможности профессиональной переподготовки, закрепляются понятия «платформенная занятость», «самозанятый». Для детей-сирот будут предусмотрены дополнительные выплаты при устройстве на работу, а именно доплата в размере максимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Депутат Псковской городской Думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Единая страна - доступная среда» Марина Борисенкова предложила ввести подобную поддержку при трудоустройстве людей с инвалидностью. «Вот эти положения нужно переносить и в графу для людей с инвалидностью, потому что чаще всего они не имеют опыта, и работодатель берёт их на самые низкие ставки. И люди, опять же, неохотно трудоустраиваются. Чтобы эту проблему решить, нам надо вносить предложения в раздел по трудоустройству людей с инвалидностью», – отметила Марина Борисенкова.

В новом законе отдельной строкой прописаны категории граждан, которые нуждаются в поддержке. Это участники СВО, их жены и члены их семей. Это даст возможность проводить с ними комплексную работу, распространить на них меры поддержки и все оказываемые услуги, открывать новые.

Большое внимание в законе уделено молодежи, профориентационной работе, чтобы выпускники высших учебных заведений могли быть трудоустроены в родном регионе.

Вопрос нелегальной занятости вынесен в отдельную статью. «Мы понимаем, что гражданин может работать нелегально, налоги не платить. Так было раньше. Теперь в отдельной статье регулируются эти моменты», – отметил Юрий Бардашевич, исполнительный секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России». В каждом муниципалитете будет создан координационный совет, а работодатель, выдающий зарплату в конвертах, будет внесен в реестр недобросовестных работодателей. Инспекция труда примет решение на основании порядка, который будет утвержден правительством РФ. Борьба с нелегальной занятостью велась и ранее, теперь это легло в закон. Инспекция по труду теперь может штрафовать работодателей на основании жалобы работников после проведения проверки и нормы воздействия на недобросовестных работодателей есть.

Законопроект получил высокую оценку глав районов, которые изучили закон и выразили надежду, что он будет коррелироваться с законом о муниципалитетах.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила, что во главу угла в законе поставлено повышение качества жизни граждан и одним из главных критериев является трудоустройство.

В завершении круглого стола исполняющая обязанности руководителя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова поблагодарила всех за то, что они приняли активное участие в обсуждении законопроекта, высказали свое мнение. Теперь необходимо всем подготовиться к изменениям, выстраивать работу и обдумать процессы взаимодействия.