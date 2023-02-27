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Общество

В Минздраве объяснили смертность от вейпов среди подростков

27.02.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

В последнее время мода на традиционные сигареты среди подростков ослабевает, и их место занимают вейпы. Однако, как выяснили специалисты, электронная сигарета намного токсичнее обычной. Кроме того, с ними связан повышенный риск смерти среди курящих подростков.

По словам руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, никотин, содержащийся в вейпах, синтетического происхождения и более токсичен. При этом он быстрее усваивается организмом и формирует зависимость. Тем более, когда речь идет о подростках, чьи легкие и мозг еще не сформированы до конца, пишет RuNews24.

Случаи летального исхода при употреблении вейпов подростками связаны в первую очередь с отравлением никотином или примесями в жидкостях.

Помимо того, что некоторые производители превышают максимально допустимую дозу никотина в электронной сигарете, ряд из них скрывает полный состав вещества. В результате в вейпе могут оказаться потенциально опасные компоненты, о которых покупатель не будет знать. Также риск смерти связан с самим устройством. Например, на это влияют модель, мощность и даже исправность электронной сигареты. Если она протекает, то жидкость может попадать в рот уже каплями. Другими словами на слизистую попадет концентрированный никотин, что вызовет отравление.

Также к смерти может привести Evali - «болезнь вейперов». По симптоматике она схожа с пневмонией. У пациента наблюдается одышка, боли в груди, кашель, высокая температура, потеря веса. У многих также наблюдаются боли в животе, тошнота и рвота, тахикардия, говорит Гамбарян в интервью с «Газетой.ру».

При этом связать Evali с каким-то конкретным соединением в составе вейпа не удалось. Однако ученые считают, что к гибели курильщика приводит скопление в легких маслянистых веществ: ацетата витамина Е, ароматизаторов, глицерина, который необходим для образования пара, рассказала эксперт.

Теги: #минздрав #курение
Источник: Псковская Лента Новостей
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