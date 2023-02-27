Общество

Большинство респондентов ПЛН не видят смысла в советниках по воспитанию в школах

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что в российских школах нет необходимости вводить должность советника по воспитанию. Это следует из опроса, в котором приняли участие 212 человек.

75,47% голосующих отметили, что в школах уже есть должность завуча по воспитательной работе, в связи с чем появление нового сотрудника они считают излишеством. 6,60% участников опроса выразили мнение, что с функцией воспитания детей прекрасно справляются учителя.

При этом еще 6,60% проголосовавших позитивно относятся к инициативе. Они предположили, что советники по воспитанию смогут выстроить работу со школьниками и вовлечь ребят в позитивную повестку.

4,72% респондентов предложили направить на доплаты учителям деньги, которые могли бы быть выделены на зарплаты советников, а 2,83% выразили сомнение в том, что советники по воспитанию смогут расположить к себе детей и завоевать их доверие.

1,89% согласились с появлением в школе советников по воспитанию при условии, что они будут обладать необходимой квалификацией. 1,42% положительно оценили предложение ввести в школе новую должность, подчеркнув, что молодое поколение надо воспитывать с уважением к своей стране.

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