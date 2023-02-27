Общество

Около 80% приложений для смартфонов не соответствуют параметрам безопасности - исследование

Некоммерческая компания Mozilla Foundation выявила неправильную маркировку раздела «Безопасность данных» в описаниях приложений магазина Google Play в 80% случаев. Интересно, что такие расхождения с реальностью есть даже в таких крупных сервисах, как TikTok и Twitter.

К примеру, TikTok и Twitter хотя и пишут, что не передают персональные данные пользователей третьим лицам, но по факту в политиках конфиденциальности этих служб говорится, что этими данными они делятся с рекламодателями, интернет-провайдерами, различными платформами и другими компаниями, пишет RuNews24.

Эксперты Mozilla также обнаружили, что в определениях «поставщиков услуг», «сбора» и «обмена» данными очень часто применяются нечёткие формулировки, что расширяет поле для злоупотреблений.