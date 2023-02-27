Общество

Огурцы свежего урожая поступили в три магазина «Деревня Соловьи» в Пскове

Огурцы свежего урожая поступили в три магазина «Деревня Соловьи» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Агрофирма "Победа" уже снимает первый урожай огурчиков в этом году. Сегодня поступление свежего урожая, пока только в три наших магазина "Деревня Соловьи"», - сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Огурцы поступили в магазины:

на улице Розы Люксембург,

на улице Текстильной,

на улице Ижорского Батальона.

Гладкие огурцы продают по цене 237 рублей за килограмм, бугорчатые - 279 рублей за килограмм.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: