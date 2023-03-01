Общество

Псковская колония начнет сотрудничать с производителем медицинской мебели

Псковская исправительная колония обменялась контактными данными и договорилась о дальнейшем сотрудничестве с островским производителем медицинской мебели ООО «Аванта-инвест». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Начальник ИК-2 Игорь Гудков провел рабочую встречу с руководителем ОМВД России по Островскому району Анатолием Алексеевым, а начальник ИК-4 Тимур Курдюков – с генеральным директором ООО «Аванта-инвест» Ольгой Крыловой. Повесткой совещаний стало обсуждение перспектив сотрудничества в области размещения заказов и выполнения услуг силами осужденных, обеспеченных работой.

На прошедших встречах гостям исправительных учреждений для ознакомления представили образцы выпускаемой продукции, прайс-листы и каталоги. Сотрудники УИС подробно рассказали о производственных возможностях, отметили преимущества выполнения заказов на мощностях исправительных колоний. Итогом обеих встреч стал обмен контактными данными и договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

Подобные мероприятия проводятся в целях расширения производственного потенциала исправительных учреждений и увеличения количества мест для трудоустройства осужденных. Так они могут выплачивать исковые обязательства, возмещая причиненный преступлением ущерб.