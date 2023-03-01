Общество

Медиаразведка посетила «Завод электротехнического оборудования» в Великих Луках

Проект сервиса поездок и путешествий Туту.ру Медиаразведка посетил завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

«Они погрузились в мир производственной деятельности крупного завода, познакомились с цехами, в которых протекает основная работа, например, с цехом заготовок, где смогли посмотреть на работу лазерных и плазменных комплексов, пресса и сверлильных установок», – отметили в туристском центре.

ЗАО «ЗЭТО» – завод электротехнического оборудования – это производственная компания, которая является лидером отечественного машиностроения по разработке и производству высоковольтного оборудования для электроэнергетики, нефтяной, газовой, добывающей и перерабатывающей промышленности. Уже более 60 лет занимает ведущие позиции на российском рынке электротехники, уточнили в центре.

«Одним из самых занимательных цехов является механический цех, в котором работают специальные установки с ЧПУ – программным управлением. Экскурсионные группы посещают цех сборки – там специалисты показывают, как происходит сборка деталей и какое оборудование, в итоге, выпускает завод», - отметили в центре.