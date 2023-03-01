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Общество

Научно-практическая конференция «Вспомним всех поименно» прошла в Пскове

02.03.2023 19:15|ПсковКомментариев: 0

Псковский филиал Академии ФСИН России вместе с Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина провели научно-практическую конференцию «Вспомним всех поименно», которая состоялась в рамках региональных юношеских военно-патриотических чтений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Всего работало восемь секций, половина из них – на территории псковского филиала академии. Наряду с сотрудниками образовательной организации руководителями секций выступили специалисты ФСИН России.

По итогам научного мероприятия в секции «Сражения Великой Отечественной войны» победу одержали курсанты Псковского филиала академии – Елизавета Грищенкова с докладом «Операция «Суворов» 1943 года» и Полина Яковлева с выступлением «Сталинградская битва в миниатюре».

В секции «Вспомним всех поименно: псковичи – участники специальной военной операции» лучшим признан доклад «Вечная память героям!» курсанта Псковского филиала академии Марии Каретниковой.

Курсант Псковского филиала академии Ирина Милица показала лучший результат в работе секции «Вспомним всех поименно: псковичи в войнах и военных конфликтах XX–XXI веков», выступив с докладом «Владислав Байгатов – пример для подражания курсантам нового поколения».

 

В секции «Псковичи на службе Отечеству» первой стала курсант Юлия Маменченкова с выступлением «Нужно жить с большой буквы, ребята!».

Курсант Вита Доланова с докладом «Героический боевой путь мужчин моей семьи в годы Великой Отечественной войны» одержала победу в секции «Навеки в памяти людей».

Научные руководители обучающихся псковского филиала академии, ставших победителями чтений, – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков и преподаватель этой кафедры Роман Пушилин, врио начальника кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина.

В вузе отметили, что Псковский филиал Академии ФСИН России ежегодно выступает соорганизатором не только региональных юношеских военно-патриотических чтений, но и Международных Александро-Невских чтений, которые входят в программу празднования дней воинской славы России.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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