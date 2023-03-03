Общество

ВЦИОМ: Против обучения и трудоустройства детей и внуков за пределами страны высказался 71% россиян

Против обучения и трудоустройства детей и внуков за пределами России высказался 71% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Чем старше россияне, тем чаще они оказываются противниками зарубежного образования (31% среди 18-24-летних, 58% среди 25-34-летних, 76% среди 45-59-летних и 86% в группе 60 лет и старше) и работы (24% среди 18-24-летних, 56% среди 25-34-летних, 76% среди 45-59-летних и 87% в группе 60+).

Чаще не хотят, чтобы дети, внуки учились за рубежом, россияне со средним специальным образованием (техникум) (80%), проживающие в селах (85%), активные телезрители (89%) и активные потребители телевидения и интернета (79%).

Те же самые категории россиян чаще отмечали и нежелание, чтобы дети, внуки уезжали на работу за рубеж: обладатели среднего специального образования (техникум) (76%), сельские жители (84%), активные телезрители (88%) и активные потребители одновременно телевидения и интернета (78%)

Только каждый пятый россиянин высказал желание, чтобы дети и внуки учились или нашли работу за рубежом (по 20%). По сравнению с 1993 годом желательность зарубежного образования для детей и внуков снизилась на 33 процентных пункта, а работы за рубежом — на 22 процентных пункта.

Заинтересованных в учебе не в России больше среди молодежи (51% в возрастной группе 18-24 года и 31% в возрастной группе 25-34 года), как и заинтересованных в работе за рубежом (54% в возрастной группе 18-24 года и 30% в возрастной группе 25-34 года). Очевидно, в молодежной среде широко распространено мнение, что учиться и работать за рубежом — престижно и модно, отметили аналитики.

Наибольший интерес к обучению за рубежом детей, внуков проявили россияне с плохим или очень плохим материальным положением (29%), проживающие в Москве и Санкт-Петербурге (28%) и в городах-миллионниках (30%), активные потребители интернета (37%).

В трудоустройстве детей и внуков за границей больше всего заинтересованы россияне с очень плохим или плохим материальным положением (30%), проживающие в городах-миллионниках (33%), активные потребители интернета(35%).