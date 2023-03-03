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Общество

Великолучанин оплатил почти 500 тысяч рублей задолженности по алиментам

03.03.2023 20:19|ПсковКомментариев: 0

Житель Великих Лук оплатил более 460 тысяч рублей задолженности по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина задолжал почти полмиллиона рублей алиментов на содержание детей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства, запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства и запрет на выезд из Российской Федерации. После принятых мер должник продолжил не платить алименты и уехал в Санкт-Петербург.

Судебные приставы установили новое место работы должника в Санкт-Петербурге и направили постановление об обращении взыскания на заработную плату. После этого должник приехал на личный приём к судебному приставу-исполнителю и оплатил всю задолженность. Денежные средства передали детям.

Исполнительное производство по алиментным платежам направили по месту работы должника для удержания периодических платежей.

Теги: #УФССП России по Псковской области #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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