Общество

Что делать с трупами домашних питомцев, рассказали в Псковской ветлаборатории

Тела умерших домашних животных являются биологическими отходами, обращение с которыми регламентируется Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

«После смерти любимого питомца у хозяев часто возникает вопрос о том, как же поступить с трупом. Большая часть владельцев питомцев считают их членами своей семьи и хотят обеспечить им достойное погребение, проводя самовольные похороны на кладбищах домашних животных, придомовых, приусадебных участках, лесах», – отметили специалисты.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства № 626 от 26 октября 2020 года, вступившего в силу с 1 января 2021 года, тела умерших домашних животных являются биологическими отходами.

Так, запрещается захоронение трупов животных в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. Такое захоронение может стать источником распространения инфекции, поскольку такие могилы часто раскапываются другими дикими и домашними животными, поедающими и разносящими останки питомца. Кроме того, продукты разложения останков могут загрязнять водоемы и подземные воды.

Согласно пункту 3 статьи 10.8 КоАП РФ проведение таких захоронений влечет за собой наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Во избежание привлечения к административной ответственности необходимо передать тело питомца в ветеринарную организацию, оказывающую услуги по кремации. Стоимость кремации зависит от веса животного. Частные организации, специализирующиеся на ритуальных услугах для животных, могут отдавать владельцу прах животного, образующийся после кремации. Прах не относится к биологическим отходам и действие правил на него не распространяется, уточнили в ветлаборатории.