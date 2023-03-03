Общество

Башню Святых ворот реставрируют в Печорах

В Печорах продолжается реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот», которая входит в Ансамбль Псково-Печерского монастыря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, первый этап реставрации — восстановление сплошности фундамента. Он предполагает бурение скважин для последующей инъекции фундамента микроцементом. Бурение происходит с применением коронок с алмазным напылением безударным методом. Это наиболее щадящий и современный способ при работе с древними памятниками во время реставрации.

Проектом предусматривается реставрация и приспособление Башни Святых ворот и верхнего деревянного яруса башни, возведенного в Петровский период, под экспозицию мемориальной иконописной мастерской в память о наместнике Архимандрите Алипии (Воронове).

Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца 19 — начала 20 веков, а также письменные и иконографические материалы, обнаруженные на стадии историко-архивных и библиографических исследований.

Работы на объекте культурного наследия выполняются силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Башня Святых ворот Псково-Печорского монастыря является важным опорным объектом и уникальным произведением конца средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Ее строительство изначально преследовало цель защитить одно из наиболее ответственных мест крепости и украсить главный парадный вход в обитель — главные монастырские ворота.

Окончательно архитектурный облик и композиционное решение сложились в Петровскую эпоху, когда башня была надстроена деревянным ярусом со шпилем увенчанным двуглавым орлом и вписана в ансамбль петровских фортификаций.

В пресс-службе правительства также напомнили, что в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.