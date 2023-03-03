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Общество

День выключенных гаджетов отмечают 5 марта

05.03.2023 09:19|ПсковКомментариев: 0

День выключенных гаджетов отмечают 5 марта. В США даже было выпущено специальное приложение, призванное напомнить владельцу электроники о необходимости отключить все гаджеты в конкретную дату на сутки.

Организаторы праздника и его сторонники предлагают не просто отключить свои гаджеты всем, кто готов присоединиться к празднованию. Они напоминают, что необходимо найти естественную альтернативу электронике: встретиться за столом с друзьями, родными и близкими людьми, обсудить общие темы во время прогулки, перелистнуть страницы простой, а не электронной книги, найти способ организовать свой досуг иначе, чем глядя в экран, насладиться живым общением, поиграть с детьми, увидеть на лицах собеседников живые улыбки, почувствовать радость от рукопожатия при встрече и расставании. 

Новый праздник находит всё больше сторонников и получает распространение во всём мире. 

Теги: #праздник #гаджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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