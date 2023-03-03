Общество

Кинолог перечислил самые тихие породы собак

Желание собаки при любой удобной ситуации общаться с помощью лая говорит о необходимости корректировать ее поведение, а «громкость» питомца в целом определяется его воспитанием, но есть несколько пород, к которым будущим собаководам стоит присмотреться, если их особенно беспокоит, что животное может громко и постоянно лаять, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Манера поведения собаки, безусловно, зависит от воспитания. Даже самый общительный и непоседливый пес может вести себя скромно и воспитанно в руках умелого собаковода. Впрочем, есть такие породы собак, для которых лай – достаточно редкое явление. Тем, кто любит тишину и спокойствие, можно присмотреться к этим питомцам», — приводит слова Голубева РИА Новости.

Одной из таких пород он назвал басенджи. Ее представители практически не лают, а общаются между собой и с людьми, используя урчание, вздохи, фырканье и звуки, напоминающие сдавленный смех или тихое ворчание, рассказал кинолог. По его словам, представители этой породы очень активны и у них сильно выражен охотничий инстинкт, так что несмотря на скромность дома, на улице они проявят энергичность. Прежде чем приобрести такого питомца, нужно рассчитать свои силы, отметил Голубев.

Другой благородной и спокойной собакой может стать дирхаунд или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые собаки любят детей и не станут лаять по любому поводу, добавил кинолог. Однако дирхаунд обладает сильным охотничьим инстинктом и, оставаясь дома спокойным, может оказаться страстным охотником в лесу и на улице. В то же время они хорошо поддаются дрессировке и станут отличными компаньонами, рассказал президент РКФ.

«Замечательный охотник и друг. Это относительно спокойные и абсолютно неагрессивные животные, которых очень сложно спровоцировать на лай. Нужно учитывать, что этим животным необходимо давать выпускать пар на прогулках, не забывая об охотничьих инстинктах. Важно много гулять и тренироваться с питомцем», — охарактеризовал Голубев еще одну породу — русскую псовую борзую.

Тем, кто не хочет, чтобы собака будила лаем или докучала ежеминутными требованиями ласки и внимания, также можно присмотреться к салюки. Этих элегантных, молчаливых и независимых животных вывели для участия в собачьих бегах и безружейной охоты на мелкую дичь, подчеркнул кинолог. Представители этой породы, по его словам, предпочитают находиться в тишине и уединении, прерывая их только желанием погоняться за дичью.

Кроме того, подходящей породой для любителей тишины могут стать и выведенные для охоты на полевую дичь и для бега грейхаунды. Это добродушные и одновременно азартные охотники, которые могут проявить терпение и деликатность там, где требуется, рассказал Голубев. Он заметил, что остепеняются такие животные только к сознательному возрасту.

В то же время кинолог обратил внимание, что почти все перечисленные собаки, кроме басенджи, довольно сложны для содержания в квартире из-за своих размеров и повышенной активности. Кроме того, он предупредил, что любая собака требует внимания и воспитания, а дрессировать нужно даже самых не расположенных к лаю питомцев.