Общество

Интенсив для педагогов Псковского района проведут на базе «Пушкиногорье»

Интенсив для работников образовательных учреждений Псковского района состоится на профсоюзной туристической базе «Пушкиногорье» в конце марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Перед началом профсоюзной стратегической сессии по вопросам социального партнёрства в санатории «Голубые озёра» председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провёл встречу с уполномоченными по правам ребёнка Псковской и Новгородской областях Наталией Соколовой и Татьяной Ефимовой, а также с главой Псковского района Натальей Фёдоровой.

В ходе встречи стороны обсудили совместную работу по образовательному, патриотическому направлению для детей и подростков, а также предстоящий педагогический интенсив для работников образовательных учреждений Псковского района.

«Спасибо коллегам за продуктивную совместную работу, за участие в обучении для профсоюзных лидеров», - прокомментировал встречу Игорь Иванов.

Он отметил, что после открытия сессии прошли лекционные занятия по темам: