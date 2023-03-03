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Общество

Аналитик оценил вред для ноутбука от постоянного подключения к сети питания

05.03.2023 19:59|ПсковКомментариев: 0

При соблюдении ряда условий постоянное подключение ноутбука к электросети не сможет нанести особого вреда современной технике. Так оценил последствия заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Ноутбук не может "перезарядиться", то есть, как только заряд аккумулятора достигает 100%, зарядка останавливается автоматически», - приводит слова Магомедова «Лента.ру»

Аналитик отметил, что гарантом безопасности для любой техники является использование оригинального зарядного устройства в надежной электросети.

«"Серые" зарядные устройства могут не справиться со скачком напряжения, привести к перегреву техники или даже ее поломке. Неисправности на любом участке электросети также могут стать причиной серьезных проблем для зарядного устройства, в том числе не стоит исключать и вероятность пожара», — заявил он.

Также аналитик сообщил, что иногда в Интернете можно встретить советы по извлечению батареи ноутбука на период длительного использования при подключении к электросети.

«Я бы рекомендовал относиться к такой практике с осторожностью. Во многих современных ноутбуках батарею в принципе нельзя достать без использования определенного инструмента, и попытки разобрать устройство гарантированно приведут к его поломке», — убежден Магомедов.

В случаях когда батарея съемная, требуется обязательно ознакомиться с инструкцией производителя. Некоторые фирмы действительно дают такие рекомендации, но обычно речь идет об устаревших моделях ноутбуков, уточнил он.

Кроме того, не имеет практического смысла специально разряжать аккумулятор ноутбука до нуля.

Полная разрядка, наоборот, негативно влияет на батарею, минимальный предел 10-20%

Теги: #компьютер #ноутбук
Источник: Псковская Лента Новостей
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